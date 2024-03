Românca a fost surprinsă antrenându-se alături de Alexandra Cadanțu-Ignatik la Complexul Sportiv al lui Ion Țiriac, pregătindu-se intens pentru Miami Open.

"Happy to see you back on courty! (tr. - Fericită să te văd din nou pe teren)", a fost mesajul transmis de partenera sa de antrenament, evidențiind entuziasmul general din lumea tenisului pentru revenirea Simonei.

Suspendarea redusă de TAS

Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a redus suspendarea Simonei Halep de la 4 ani la 9 luni, considerând că substanța interzisă Roxadustat a pătruns accidental în organismul sportivei din cauza unui supliment contaminat.

"Pașaportul Biologic" al sportivei a fost, de asemenea, pus sub semnul întrebării de către TAS, probele prezentate de ITIA fiind considerate neconcludente.

Revenirea la Miami Open

Simona Halep va participa oficial la Miami Open, turneu de 1.000 de puncte care va avea loc în perioada 17-31 martie 2024. Dubla campioană de Grand Slam este pregătită să demonstreze din nou talentul și perseverența care au consacrat-o ca una dintre cele mai bune jucătoare de tenis din lume.

După o perioadă dificilă marcată de suspendare, Simona Halep pare pregătită să scrie un nou capitol în cariera sa. Determinarea, talentul și dragostea pentru tenis o vor propulsa, cu siguranță, spre noi victorii și satisfacții.