Simona Halep nu a declarat consumul suplimentului pe care îl consideră contaminat: ”A spus că a uitat, deși era nevoie de sinceritate”

Hotărârea care a dus la suspendarea sportivei din Constanța este explicată amplu, în 126 de pagini, iar câteva detalii despre modul în care a decurs toată procedura ridică semne de întrebare. Unul dintre ele privește faptul că Simona Halep a evitat să declare că a consumat suplimentul pe care ulterior l-a considerat contaminat cu substanța care i s-a găsit în organism, Roxadustat.

În motivarea suspendării, ITIA precizează că sportiva, fost număr 1 mondial, nu a menționat suplimentul Keto MCT în formulat de control anti-doping efectuat la o anumită dată, în august 2022, dar nici în cazul unei discuții oficiale pe care au avut-o cu oficialii ITIA ulterior, în octombrie 2022!

Simona Halep nu a declarat că a consumat suplimentul contaminat!

O scăpare care a contat enorm în decizia luată de forul internațional, care a contribuit decisiv la suspendarea atât de dură, de patru ani. În cazul în care Simona Halep ar fi trecut în formular suplimentul Keto MCT, atunci cazul ar fi fost judecat altfel și putea primi, eventual, o suspendare redusă celei pe care a și primit-o în aceste zile și care dat naștere unui șir nesfârșit de reacții.

În motivare se mai precizează faptul că suplimentul a fost trecut în programul Simonei Halep în perioada în care îl avea antrenor pe Patrick Mouratoglou, la recomandarea fizioterapeutei Candice Gohier. Cei doi i-au transmis Simonei Halep că suplimentul nu încalcă vreo regulă în materie de dopaj.

Sportiva a verificat, la rândul ei, alături de Candice Gohier suplimentul și a reieșit faptul că substanțele din care este compus nu vor duce la încălcarea regulilor de dopaj.

”Remarcăm că doamna Halep nu a dezvăluit suplimentul Keto MCT în Formularul de Control Antidoping (DCF) pentru testul ei de urină de la 29 august 2022. De asemenea, nu a menționat informația la interviul din 26 octombrie 2022 cu ITIA.

La ședința din iunie, ea a spus pentru DCF că a uitat, iar la interviu probabil că tocmai uitase. A fost în mod evident o neglijență din partea ei, mai ales la interviu, când este nevoie de sinceritate.

Pe baza unei recomandări a lui Frederic Lefebvre (care era directorul departamentului de pregătire fizică de la Academia Mouratoglou) pentru Candice Gohier, aceasta i-a prescris Simonei trei produse de la un producător. Halep nu auzise înainte de acele suplimente. A întrebat dacă Gohier le-a verificat și i s-a răspuns că da.

De asemenea, Halep și Gohier au verificat împreună recipientul și au observat că nu există nicio substanță interzistă pe lista de ingrediente. Halep a verificat și cu antrenorul Mouratoglou, care i-a spus că toate cele trei produse sunt sigure de folosit, din moment ce pe etichetă nu era listată nicio substanță interzisă și nu păreau să fie riscante.

Halep a fost conștientă de posibilitatea ca suplimentele să fie contaminate și s-a asigurat că produsele au fost verificate și recomandate de specialiști în domeniu. Toate cele trei suplimente au fost comandate de Gohier pe 16 august 2022 și trimise direct de către distribuitor, către Gohier, în New York. Jucătoarea a început apoi să folosească cele trei suplimente la mijlocul lunii august 2022”, se precizează în motivarea ITIA, care a explicat suspendarea Simonei Halep într-un raport de peste 100 de pagini.

Simona Halep a primit suspendarea de 4 ani la un an de la suspendarea provizorie

Simona Halep, suspendată provizoriu din tenis de pe data de 7 octombrie 2022, a primit verdictul din partea ITIA în acestă lună septembrie, după aproape un an. Forul a anunțat că Simona Halep a fost suspendată pentru patru ani din tenis! Decizia nu este definitivă, iar românca poate face apel la TAS, demers pe care a anunțat că îl va face.

Agenția Internațională a Integrității în Tenis (ITIA) a amânat în mai multe rânduri verdictul în cazul de dopaj al Simonei Halep. Jucătoarea română de tenis a fost audiată la Londra în luna iulie, însă o decizie în cazul său nu a apărut nici atunci, motiv pentru care constănțeanca și-a exprimat în mai multe rânduri frustrarea.

Simona Halep, fără meci oficial din 29 august 2022

29 august 2022 este data ultimului meci jucat de Simona Halep: vs. Daria Singur, la US Open, în primul tur (2-6, 6-0, 4-6). Luni, 11 septembrie 2023, Simona Halep a ieșit oficial din clasamentul WTA, după o perioadă de mai bine de un an în care nu a jucat.

Din octombrie 2022, Halep a fost suspendată din toate competițiile, după un test pozitiv la Roxadustat, făcut la ultima ediție a US Open. Pentru ca situația să fie și mai rea, au fost raportate nereguli și în pașaportul biologic al sportivei.