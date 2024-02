Simona Halep, la TAS | Încep audierile! "Ce șanse are?" Versiunea unei specialiste

Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), cu sediul la Lausanne, începe miercuri audierile în cazul în care Simona Halep a fost suspendată patru ani pentru dopaj. Audierile sunt programate de miercuri până vineri şi nu se ştie când va anunţat decizia forul de la Lausanne, putând fi o chestiune de zile sau de luni.

Simona Halep, la TAS. Încep audierile

Comisia TAS şi părţile la procedură au stabilit un calendar detaliat al audierilor. Audierea va începe azi, la ora 9:30 (10.30 - ora României), cu pledoariile de deschidere ale părţilor, urmate de depoziţiile martorilor şi ale experţilor. Susţinerile orale de încheiere vor avea loc în ultima zi. Încheierea audierii ar trebui să aibă loc în jurul orei 15:30 (16. 30 - ora României), la 9 februarie 2024.

Aşa cum a anunţat, Simona a depus apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, în 24 octombrie, iar după lungi tergiversări, TAS a anunţat că acest caz va fi analizat în perioada 7-9 februarie 2024.

Simona Halep, la TAS | "E injust!"

Monica Munteanu Ducarroz, specialistă în comunicare strategică și relații publice, a explicat în cadrul podcastului Business Philosophy de ce Simona Halep nu poate să primească dreptate sub nicio formă.

“De foarte multe ori m-am gândit la această situație. Consider că ce s-a întâmplat cu Halep este extrem de injust, pentru că sistemul este construit într-un fel în care ea nu poate să primească dreptate sub nicio formă. Ce ar face agenția mea este că într-un mod clar ar sublinia lipsa ei de responsabilitate în această situație. Dar cât timp regulile acestui sport indică faptul că și sportivul este responsabil, ești într-o problemă, nu poți să rezolvi.

Ca să rezolvi, ar trebui să faci o mișcare foatte amplă, în care toată industria să ia atitudine. Tot sportul să ia atitudine, ceea ce este foarte greu, pentru că probabil se tem să facă ceva“, a spus Monica Munteanu, în cadrul podcastului Business Philosophy.

Suspendată patru ani după ce a fost depistată pozitiv la Roxadustat, constănțeanca a fost victima unei erori a echipei lui Patrick Mouratoglou, fostul antrenor, specialist care a lucrat și cu Serena Williams.

Francezul și-a recunoscut vina în ultimul ceas.

„Sunt încrezător în ce privește viitorul Simonei și apelul ei la TAS, pentru că este un tribunal independent. Am reușit să stabilim de unde a survenit contaminarea.

I-am propus să ia colagen și i-am adus colagen de la această companie. S-a întâmplat ca acest colagen să fie contaminat. Nu exista vreo modalitate prin care puteam ști asta, dar mă simt responsabil de ce s-a întâmplat, deoarece e vorba despre echipa mea, deci practic eu i-am adus acest colagen,” a spus antrenorul româncei, într-un videoclip publicat pe Instagram.

Simona Halep, la TAS | "Sunt victima unei nedreptăți"

În 15 decembrie, într-un interviu pentru Euronews, Simona a recunoscut că a avut un şoc când a fost testată pozitiv şi a reiterat faptul că este nevinovată.

Tot atunci, ea a anunţat că nu mai colaborează cu Academia Mouratoglou şi că au trecut mai multe luni de când a vorbit ultima dată cu Patrick Mouratoglou.

“Sunt victima unei nedreptăţi. Aştept deja de mai mult de un an. Nu am dormit bine majoritatea timpului. Sunt o persoană emotivă şi înainte de fiecare meci eram stresată şi simţeam asta în stomac. În acest an fiecare zi a fost aşa. Visul meu este să revin, indiferent de vârstă, pentru că vreau să fiu pe teren şi să decid eu cum îmi închei cariera în tenis. Cred că merit asta, după munca depusă toată viaţa şi sacrificiile făcute pentru tenis. Ar fi un dezastru să stau patru ani departe de tenis. Nici măcar nu vreau să mă gândesc la asta. Sunt pregătită de luptă. Nu renunţ uşor”, a afirmat Halep la finalul anului trecut, într-un interviu pentru Paris Match.