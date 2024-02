Ce scriu italienii despre atacantul dorit de Gigi Becali la FCSB

După meciul FCSB - Farul 1-1, Becali a anunțat că va discuta cu Gică Hagi și îi va cere aprobarea în legătură cu transferul atacantului Louis Munteanu. Totuși, jucătorul aparține de Fiorentina, iar clubul din Italia trebuie să ia decizia finală în acest caz.

Ce scriu italienii despre Louis Munteanu, atacantul Fiorentinei dorit de FCSB

Între timp, italienii monitorizează situația lui Munteanu, împrumutat pentru al doilea sezon consecutiv la Farul Constanța.

"A fost pe teren 90 de minute și a avut o evoluție discretă în meciul cu liderul Steaua București (n.r - FCSB). Un gol anulat în repriza secundă pentru un mic ofsaid, însă echipa lui a egalat în prelungiri și s-a terminat 1-1", a scris fiorentina.it, site al fanilor formației italiene.

Fiorentina l-a cumpărat pe Louis Munteanu în 2020, pentru 1,7 milioane de euro, însă atacantul a jucat doar la formația Primavera, iar după doi ani a revenit sub comanda lui Gică Hagi. Sezonul trecut a câștigat titlul de campion, iar ulterior Farul a convins Fiorentina să îl lase pe atacant încă un an sub formă de împrumut.

5 goluri și 2 pase decisive a reușit Louis Munteanu la Farul în acest sezon

1,5 milioane de euro este cota de piață a atacantului campion cu Farul Constanța, potrivit Transfermarkt

Cum ar putea ajunge Louis Munteanu la FCSB

Patronul de la FCSB a explicat că are nevoie de acordul lui Gică Hagi pentru a putea demara anumite discuții, adugând și care ar fi planul ideal.

"L-am sunat acum două săptămâni pe Gică, după meciul Farului cu Craiova, când a avut el multe ocazii. Dar nu mi-a răspuns. O să vorbesc cu Gică. Eu nu pot să fac ceva cu Louis Munteanu fără aprobarea lui Gică. Că ăla e al lui, chiar dacă ține de Fiorentina. E al lui Gică, el l-a făcut. Nu pot să negociez fără aprobarea lui Gică. Așa e moral, așa e etica prieteniei. Sunt legi nescrise.

Mie îmi place de Louis, dar trebuie să vorbesc cu Gică. Trebuie ca el să-mi dea voie să vorbesc cu Fiorentina. Eu voiam să fac așa, să-i spun lui Hagi: 'Să-l iei tu și să dau eu banii. Tu să-l iei și să mi-l dai mie împrumut. Dacă negociez eu, Fiorentina cere mulți bani. Dacă îl vrei tu, Fiorentina nu cere mult'.

Farului i-ar cere un milion, iar mie vreo două milioane. Nu mi-a răspuns Hagi, dar mai vedem. O să-l iau pe Munteanu, dacă vrea Gică. Așa e. Știi ce îmi convine cel mai mult la Munteanu? Că e tânăr. E singurul atacant din România", a declarat Gigi Becali, la Fanatik.