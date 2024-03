Simona Halep (32 de ani) va reveni în tenisul mondial o dată cu turneul WTA 1000 de la Miami. Duminică, 17 martie, sportiva din țara noastră va afla numele primei adversare cu care se va duela, după o pauză de un an și jumătate din competițiile oficiale.

Până să ajungă în SUA, fostul număr unu mondial din țara noastră a vorbit inclusiv despre cum s-a raportat la contestatari, atât la cei care îi sunt colegi în sport, dar și la persoanele din România care continuă să o dezaprobe.

Simona Halep le-a mulțumit contestatarilor pentru că i-au oferit energia de a lupta pentru adevăr

„Au fost și sportivi care au spus că sunt trișoare fără să aibă niciun document sau vreo probă. Am rămas fără cuvinte, la început. Și am spus că e doar invidie și răutate, pentru că am avut o carieră exemplară.

Nimeni din țara noastră nu și-a imaginat că pot deveni număr unu mondial. Vă spun foarte sincer că nici eu. A fost o realizare enormă. Bineînțeles, pentru asta am muncit zi de zi.

Foarte mulți oameni nu au crezut că pot să fiu acolo. Invidia și răutatea există, dar îmi pare rău că, atunci când cineva are o problemă, lumea o distruge pe persoana respectivă.

„Sunt liniștită, împăcată și înțeleg frustrarea și invidia unora.”

A durut foarte tare și sunt sigură că au rămas urme. Dar sunt liniștită, împăcată și înțeleg și frustrarea și invidia unora.

Le-aș mulțumi pentru că m-au motivat să lupt. Când dai de greu... am pierdut finale de Grand Slam, dar acum a fost ceva personal. E foarte greu să gestionezi. Emoțional, a fost un dezastru. Le mulțumesc că m-au împins să arăt adevărul, că m-au motivat să lupt în fiecare zi.

Dar sigur că le mulțumesc mult mai mult celor care m-au susținut necondiționat și au crezut în mine sută la sută. Le mulțumesc foarte mult pentru asta,” a declarat Simona Halep, în emisiunea Sinteza Zilei cu Mihai Gâdea.

Simona Halep este, în prezent, în afara clasamentului WTA, chiar dacă, în vara anului 2023, când ar fi trebuit să se termine suspendarea din tenis - impusă de TAS la nouă luni - ocupa locul 54 mondial.