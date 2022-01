Simona Halep are țeluri mari! Anunțul lui Daniel Dobre

Simona Halep (30 de ani) nu a reușit să se califice în sferturile de la Australia Open.

Antrenorul său, Daniel Dobre, unul dintre cei mai valoroși specialiști din țară, susține că fostul lider mondial mai poate câștiga un titlu de Mare Șlem. Simona deține în palmares două titluri majore, Roland Garros și Wimbledon, iar în 2018 a jucat finala de la Melbourne, pierdută în fața danezei Caroline Wozniacki.

"Dacă rămâne sănătoasă și cu bucuria de a juca, așa cum o are acum, Simona poate să mai joace liniștită 4-5 ani. Vârsta de retragere la fete a scăzut foarte mult. Înainte, o fată la 25-26 ani era considerată în vârstă, iar acum sunt deja jucătoare de 32, 33 sau 34 de ani care joacă bine, sunt acolo în primele 20 și nu au de gând să se retragă. Eu zic că da, Simona mai poate câștiga un Grand Slam, acesta e și țelul de fapt.

Cine o știe pe Simona și cine o vede cum trage la antrenamente, îi vezi potențialul, crezi în aceste turnee. Eu am văzut-o foarte motivată în perioada de pregătire dinainte de Australia, nici aici nu a arătat rău pe teren, a arătat multe lucruri bune. După un an greu cum a fost 2021 ai nevoie de mai multă încredere, ai nevoie să ai câteva meciuri bune la nivel înalt, trebuie să mai bați niște jucătoare de primii zece să-ți confirmi că ești acolo. Dar ea nu are o limită de timp. Mai are câțiva ani buni în față în care sigur va mai câștiga”, a spus Daniel Dobre, conform Radio HIT Iași.