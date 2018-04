Simona Halep a revenit in tara dupa eliminarea de la Stuttgart: "Nu petrec de 1 mai, ma bucur de liniste!" 

Simona Halep va petrece 1 mai la Constanta.

Si Halep ajunge la mare de 1 mai, dar nu petrece pentru ca in acest an vrea sa castige Roland Garros-ul.



Eliminata in sferturi la Stuttgart, Halep da vina pe terenul prost al nemtilor. S-a accidentat si a venit sa se refaca acasa.



"Nu am mai fost demult la Constanta de 1 mai, nu am de gand sa petrec pentru ca am un turneu destul de importnat in fata. O sa stau acasa cu familia si o sa ma bucur doar de liniste", a spus Halep la revenire.