Simona Halep a plecat, luni dimineață, către Miami. Costănțeanca a primit un wildcard din partea organizatorilor și va avea ocazia de a juca primul meci oficial după pauza de aproximativ un an și jumătate cauzată de suspendarea pentru dopaj.

Simona Halep a plecat la Miami: "Vreau să văd cum mă simt la întoarcere și după o să-mi setez obiectivele"

Turneul WTA 1000 de la Miami, dotat cu premii totale în valoare de 8.770.480 de dolari, se joacă în perioada 19-31 martie.

La aeroport, Simona Halep a fost însoțită de mama sa, de un fizioterapeut și de un partener de antrenament, Joao Monteiro. În privința antrenorului, fostul lider mondial spune că nu s-a decis încă.

La Miami, Simona Halep a anunțat că îi așteaptă în loja sa și pe tatăl și fratele său. Constănțeanca spune că va decide după competiția de la Miami care vor fi următoarele turnee la care va participa.

"Am doar un sparring partner și un fizioterapeut. Sunt aici cu mine băieții și plecăm împreună. Nu știu ce o să fie, am ceva emoții, dar mă bucur tare mult că am șansa să mă reîntorc pe teren. O să vedem cum o să fie la turneu.

Când mi-am făcut bagajul, parcă nici nu mai știam ce trebuie să îmi pun în geantă, dar e un sentiment plăcut, mai ales după o decizie atât de bună. Toate lucrurile pozitive sunt alături de mine.

Da, mama e cel mai mare suporter. Cea mai mare susținere o am de la ea, de la tata și de la fratele meu. Vor veni și ei mai târziu. Vreau să îi am în lojă pe toți.

Ultimele zile au fost foarte obositoare emoțional, dar foarte bucuroase în același timp. Am reușit ce îmi doream de la început, să fac dreptate și să vadă toată lumea că sunt un sportiv curat.

E foarte devreme să mă gândesc la rezultate. Vreau să văd cum mă simt la reîntoarcere. Miami e un turneu bun, mi-a plăcut mereu să joc acolo, dar e greu acum să spun ceva.

Îmi doresc să joc la Olimpiadă și voi face tot ceea ce trebuie ca să pot să mă calific, însă sunt șanse destul de mici. Mi-a scris și Horia Tecău un mesaj, i-am spus că ne întâlnim la Miami și discutăm. E mult mai bine față în față.

Am deja un an și jumătate de când nu joc meciuri oficiale și e greu să-mi dau cu părerea acum. Vreau să văd cum mă simt la întoarcere și după o să-mi setez obiectivele. Încă nu m-am gândit la ce turnee voi mai participa. Vreau să văd cum mă simt la Miami și după aceea. N-am mai stat niciodată atât de mult, vreau să iau săptămână cu săptămână și să văd cum îmi reintru în formă", a spus Simona Halep, la plecarea din România.