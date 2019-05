ROLAND GARROS 2019 | S-a retras inainte de startul turneului, dar organizatorii ii dau 20.000 de euro! Trebuia sa joace cu Vekic in primul tur

Nu a intrat pe teren, insa pleaca acasa cu premiul pierzatorului in primul tur.

Desi s-a retras de la cel de-al doilea turneu de Grand Slam al anului, va primi din partea organizatorilor 20.000 de euro.

Katie Boulter, in varsta de 22 de ani, s-a retras de la editia din acest an a turneului de la Roland Garros, insa in ciuda abandonului, tanara jucatoare din Marea Britanie va primi din partea organizatorilor francezi 20.000 de euro. Ea trebuie sa evolueze contra croatei Donna Vekic, insa s-a retras inainte de a disputa partida din primul tur, programata la Paris duminica.

Astfel, ea va primi din partea francezilor premiul pentru prezenta in runda inaugurala. Boulter, care nu a avut rezultate prea bune in ultima vreme in circuitul feminin de tenis, a acuzat probleme in zona lombara si si-a anuntat retragerea pe contul personal de Twitter. "Sunt foarte dezamagita ca trebuie sa ma retrag de la Open-ul Frantei. Am vrut sa joc, insa medicii m-au sfatuit sa nu risc sa-mi agravez problemele la spate. Abia astept sa revin pe teren curand", a fost mesajul jucatoarei din Marea Britanie pe retelele de socializare.

Boulter, tanara speranta a tenisului britanic

Katie Boulter este deja jucatoare de baza a echipei de Fed Cup a Marii Britanii. Ea a castigat un meci in fata Zarinei Diyas si a fost infranta de Yulia Putintseva. In prezent aflata pe 112 WTA, cea mai buna pozitie ocupata in clasment a fost locul 82, in luna februarie anul acesta. In urma retragerii de la Roland Garros, in locul ei va juca rusoaica Liudmila Samsonova, jucatoare venita din calificari.