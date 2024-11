Finalist al US Open și al Turneului Campionilor, în acest an, americanul Taylor Fritz s-a pronunțat asupra cazurilor de dopaj apărute în acest an.

Numărul unu ATP și numărul doi WTA, Jannik Sinner și Iga Swiatek au pătat considerabil reputația „Sportului Alb,” iar situația rarisimă l-a făcut pe american să renunțe la tăcere.

Taylor Fritz acuză partizanatul, în ce privește cazurile de dopaj

„Ce mă scoate din minți în legătură cu aceste situații (în ceea ce privește platforma X) nu sunt cazurile în sine. Este greu să știi exact ce s-a întâmplat și toate detaliile din fiecare dintre aceste cazuri specifice, așa că discuțiile pe tema speculațiilor nu sunt tocmai lucrul meu preferat.

E în regulă să ai propriile păreri sincere, dar ceea ce nu pot înțelege și ce este atât de supărător de văzut ca jucător, este prejudecata uriașă din partea publicului de tenis, care susține orice poveste care promovează agenda pe care vor să o impună.

Dacă este vorba despre un rival al jucătorului pe care îl susții care a ieșit pozitiv la testul antidoping, atunci ești de partea intenției „să-l numim dopat/înșelător/să-l discredităm cât de mult posibil”, iar dacă este vorba despre jucătorul tău favorit, atunci este „nevinovat, fără întrebări”.

Cum de nu poți să îți elimini propriile prejudecăți și să îți formezi o părere educată și sinceră pentru tine?

Chiar și atunci când jucătorul poate să își demonstreze nevinovăția (nu spun că cineva este sau nu este vinovat), oamenii care susțin jucători rivali sau au prejudecăți împotriva ta vor împinge întotdeauna orbește opinia că ești un înșelător, iar acest fapt mă întristează profund pentru toți jucătorii cu adevărat nevinovați care trebuie să treacă prin asta,” a scris Taylor Fritz pe X.

Taylor Fritz este număr 4 ATP. A ieșit campion în 2024 la Delray Beach și la Easbourne.