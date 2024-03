Răsturnare de situație: Iubitul Arynei Sabalenka s-ar fi sinucis! Decizia luată de sportivă pentru Miami Open

Iubitul jucătoarei din Belarus, fostul hocheist Konstantin Koltsov, a murit la vârsta de 42 de ani. Acesta se afla la Miami alături de Sabalenka.

Din primele informații apărute în presa din Belarus, Koltsov ar fi murit după ce un cheag de sânge ar fi blocat circulația către un organ vital. Totuși, realitatea ar fi cu totul alta.

CNN informează că poliția din Miami-Dade susține că fostul jucător al celor de la Pittsburgh Penguins s-ar fi sinucis.

”Conform anchetatorilor, în cursul zilei de luni, 18 martie 2024, la ora 12:39 AM, Poliția din Bal Harbour și echipajele de pompieri au fost trimise la St. Regis Bal Harbour Resort, după ce un bărbat a sărit de la balcon.

Poliția din Miami Dade, Biroul Omucideri au răspuns apelului și au preluat ancheta aparentei sinucideri a domnului Konstantin Koltsov. Nu există suspiciuni că ar fi fost ucis”, se arată în comunicatul Poliției din Miami, conform upi.com.

La scurt timp după ce s-a aflat despre ipoteza sinuciderii, în presa internațională s-a vehiculat faptul că Aryna Sabalenka a luat o decizie în legătură cu participarea ei la turneul american.

Se pare că jucătoarea din Belarus va evolua la Miami, însă nu va oferi declarații presei.

