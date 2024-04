Rafa Nadal îi dă replica lui Tsitsipas: "E o prostie, să recunoaștem!"

"Matadorul" s-a calificat fără emoții în turul 2 la Barcelona, dar a dorit să clarifice că nu poate fi considerat favorit la turneul din Catalonia, așa cum sugera Stefanos Tsitsipas.

Spaniolul a jucat primul său meci pe zgură după o pauză de 681 de zile. De la finala câștigată la Roland Garros, din 2022, Rafael Nadal a fost obligat să se abțină de la zgură, iar revenirea a fost emoționantă pentru fanii tenisului.

În primul tur al turneului de la Barcelona, spaniolul l-a învins fără dificultăți pe italianul Flavio Cobolli, cu scorul de 6-2, 6-3.

BACK WITH A WIN! ????????

Nadal beats Cobolli 6-2 6-3, in his first match on Clay since the 2022 Roland Garros Final! ????

Next: De Minaur ????????????pic.twitter.com/FYd9er6SPN