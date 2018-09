PROBLEMELE continua pentru Mihaela Buzarnescu! Ce veste proasta a primit dupa accidentarea dramatica de la Rogers Cup

Mihaela Buzarnescu spera sa revina pe teren la US Open, insa recuperarea nu a decurs asa cum astepta.

Seria uimitoare a Mihaelei Buzarnescu a fost intrerupta de o accidentare dramatica petrecuta pe teren la Rogers Cup, in Canada.

Mihaela spera sa revina la US Open, insa a fost nevoita sa se retraga chiar inaintea meciului din primul tur.

Buzarnescu inca mai are probleme, iar ultimul set de analize nu este tocmai bun, scrie ziare.com. RMN-ul a aratat ca sportiva nu este complet recuperata dupa ce si-a rupt tendonul si are sanse minime sa joace la Wuhan, in China, turneu ce debuteaza pe 24 septembrie.

Sunt sanse mari totusi ca Mihaela Buzarnescu sa fie apta pentru turneul de la Beijing, pe 29 septembrie.

Mihaela Buzarnescu a suferit o ruptura de ligamente dupa ce a alunecat pe suprafata de joc de la Rogers Cup in meciul cu Elina Svitolina.