Primul Grand Slam la care antrenorii au voie sa dea sfaturi in timpul meciurilor?! Controversa uriasa inainte de US Open

Organizatorii de la US Open vor sa introduca la editia din acest an o masura extrem de controversata.

Organizatorii de la US Open, al patrulea (si ultimul) turneu de Grand Slam al anului, vor sa implementeze la editia din 2019 o masura pe marginea careia s-au purtat discutii aprinse in ultimele luni. Mai exact, americanii vor sa le permita jucatorilor sa apeleze la sfaturile antrenorilor lor in timpul meciurilor, insa fara ca tehnicienii sa vina pe teren, ci sa ofere indicatii din loje.

Prin urmare, jucatorii vor avea posibilitatea de a cere sfaturi celor din boxa oficiala ori de cate ori vor dori in timpul meciului intre puncte. Organizatorii au anuntat ca este vorba despre un experiment care ar putea intra in vigoare la editia din acest an. Mai multe voci au criticat in mod vehement aceasta masura sustinand ca totul se intampla pentru ca scandalul de anul trecut din finala feminina sa nu se mai repete. In ultimul act din 2018 de la US Open, Serena Williams a fost penalizata de catre arbitrul din scaun pentru ca a trisat, asta deoarece antrenorul americancei, Patrick Mouratoglou, i-a dictat elevei lui ce ar trebui sa faca in punctele urmatoare pentru a castiga.

Roger Federer critica masura pe care organizatorii de la US Open vor sa o implementeze

Elvetianul Roger Federer, castigator de opt ori la Wimbledon, aflat la Halle in aceasta saptamana, a vorbit despre aceasta modificare in cadrul unei conferinte de presa, sustinandu-si punctul de vedere, care este fara indoiala unul contra. "Nu sustin aceasta masura. Cred ca eu de pilda am cea mai buna echipa din lume, si nu cred ca este cinstit sa profit din asta pentru ca poate adversarul meu nu-si permite un antrenor si nu poate beneficia deloc de aceasta modificare", a declarat Federer la Halle.