Moartea activistului Aleksei Navalnîi la doar 47 de ani, în închisoare, a cutremurat Occidentul și a iscat o serie de reacții puternice în mediul online.

Cea mai bună jucătoare de tenis din Federația Rusă, Daria Kasatkina a redistribuit o imagine publicată de Iulia Navalnîi, în care văduva își amintește de un moment drag ei, în care soțul său îi era alături și o săruta discret, în timpul unui concert.

Daria Kasatkina, reposting from Navalny’s widow, remains the bravest voice in tennis right now. pic.twitter.com/xBYNX45q31