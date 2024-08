Gabriela Ruse a învins-o pe Barbora Krejcikova, scor 6-4, 7-5, în turul secund al Openului American.

Sportiva din România a stabilit, astfel, un record personal în ce privește parcursurile sale în turneele de mare șlem.

Gabriela Ruse: „Tatăl meu a fost talismanul norocos. Nu a mai fost în SUA până acum.”

Reacționând la cald, pe teren, Ruse a declarat că ceea ce trăiește în aceste clipe reprezintă un vis devenit realitate.

„Oh, Doamne! Nu am cuvinte în aceste momente. Pur și simplu, nu pot să cred. A fost un meci atât de bun pentru mine. Barbora este o jucătoare atât de bună, care câștigă atât de multe meciuri. E un vis devenit realitate pentru mine,” a spus Gabriela Ruse, pe teren.

„Nu știu cum am reușit. Am încercat să lovesc fiecare minge. Tatăl meu mi-a purtat noroc. E pentru prima oară în Statele Unite. Mulțumesc mult echipei mele, deoarece am avut o lună grea. Am fost accidentată și mă bucur că am revenit pe teren.

„Vreau doar să mă bucur de moment. Pentru mine, e un vis devenit realitate.”

Cu siguranță am multă încredere acum. Nu știu cu cine joc în turul următor, dar nu îmi pasă acum. Vreau doar să mă bucur de moment. Îmi place New York, e orașul meu preferat și mă bucur de fiecare moment petrecut aici,” a spus Gabriela Ruse.

În turul al treilea al Openului American, Gabriela Ruse - venită din calificări - va ajunge să se dueleze cu spanioloaica Paula Badosa. Partida va avea loc vineri, 30 august.