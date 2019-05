Performanta incredibila pentru Rafa Nadal! Niciodata nu s-a mai intamplat asta! Ce a reusit in primul set cu Djokovic!

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Turneul de 1000 de puncte de la Roma isi desemneaza astazi castigatorul. Rafael Nadal si Novak Djokovic se lupta pentru trofeu inainte de Roland Garros.

Cei doi se intalnesc pentru a 54-a oara, iar Rafael Nadal a reusit o performanta unica in confruntarile dintre cei doi. Spaniolul a reusit sa castige primul set al finalei cu 6-0, scor care nu s-a mai inregistrat pana acum in meciurile directe.

What a start!@RafaelNadal scores the first-ever 6-0 set in his rivalry with Djokovic. | #ibi19 pic.twitter.com/mLnPO07S8H