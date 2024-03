Paula Badosa e convinsă! Ce părere are despre revenirea Simonei Halep în circuitul WTA: "Nu te poți îndoi"

Jucătoarea de tenis din România a fost învinsă de Paula Badosa, cu 1-6, 6-4, 6-3, în prima rundă a turneului WTA 1.000 de la Miami.

În ciuda înfrângerii, jucătoare de tenis a afișat o atitudine pozitivă și a vorbit despre importanța revenirii pe teren și a felului în care s-a simțit în timpul partidei cu iberica.

Reacția Paulei Badosa despre Simona Halep

Jucătoarea din Spania trece printr-o perioadă complicată din cauza accidentărilor, mărturisind că această victorie îi oferă un plus de încredere pentru următoarea perioadă.

Badosa nu a ezitat să vorbească despre revenirea Simonei Halep și a declarat că va reveni în top cât de curând, ținând cont de valoarea sa.

"Sincer, chiar dacă Simona nu a concurat de atât de mult timp, ea este încă Simona. Este o jucătoare de elită. A câștigat multe titluri și am un imens respect pentru ea. Astăzi am fost destul de surprinsă de nivelul ei, cred că va reveni în top foarte curând. Nu te poți îndoi de acest tip de jucătoare, vorbim despre o mare campioană.

Am avut un plan de joc pentru acest meci, dar Simona este una dintre acele adversare pe care nu vrei să le înfrunți niciodată. Îi place foarte mult să joace în fața mea și știe ce să facă.

Când am pierdut primul set, am simțit că nu mai vreau să trec prin același lucru din nou (n.r. să piardă cu Halep). Mi-am spus asta în minte și a funcționat. Sunt fericită că am ieșit din această situație, contează mult din punct de vedere al încrederii, după o lungă pauză din cauza accidentărilor. Este o mare victorie", a spus Paula Badosa, la conferința de presă.