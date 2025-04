Cu Dorinel Munteanu pe banca tehnică, Sepsi a înregistrat două înfrângeri, cu Hermannstadt, scor 0-2, și cu Petrolul, scor 1-2.

Laszlo Dioszegi: ”Eu am încredere în domnul Munteanu, de asta l-am adus!”

Covăsneniii ocupă locul șase în clasamentul din play-out, primul deasupra liniei, cu 21 de puncte. Laszlo Dioszegi nu își explică perioada pe care o traversează echipa sa și a recunoscut că se teme că Sepsi ar putea pica în Liga 2.

Patronul de la Sepsi spune că are încredere că Dorinel Munteanu va reuși să redreseze echipa chiar dacă timpul este limitat. De altfel, Dioszegi se gândește că ar putea fi vorba despre un blocaj mental și vrea să angajeze un mental coach la echipă.

”Mă gândesc la un blocaj psihic. Altă explicație nu am. Nimeni nu are o explicație, am discutat cu toți. Din păcate, la noi se repetă asta din 6 în 6 luni. Pierdeam 4-5 meciuri consecutive, apoi revenim. Sperăm ca revenirea să se facă în această sâmbătă (n.r. cu Farul), altfel suntem într-o mare problemă.

Toată lumea vede că nu jucăm nimic din ianuarie. Parcă s-a rupt ceva. Eu cred că domnul Munteanu o să regleze treaba și o să vină și rezultatele. Prea mult timp nu mai este. Ne-am gândit și la un mental coach, dar timpul este scurt. Ne trebuie un specialist bun în domeniu din România, care vorbește bine și limba engleză. Să știți că și în gândul meu există câteodată aceste gânduri (n.r. de retrogradare). Deja este prea mult ce s-a întâmplat.

Buzăul a câșigat două meciuri și trei și este o amenințare pentru celelalte echipe. Eu am încredere în domnul Munteanu, de asta l-am și adus. Este foarte optimist, nici măcar nu se gândește la locurile de baraj. Îl simt în stare să facă ordine și să începem să câștigăm. Dacă nici el nu poate să facă, atunci problema este la jucători. Am adus 3 antrenori în 10 luni. Niciodată nu am făcut așa ceva. Acum a trebuit. Eu sunt sigur că am ales varianta cea mai bună. Nu suntem devoratori de antrenori”, a spus Laszlo Dioszegi, conform sportpesurse.ro.