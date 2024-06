În Era Open, nimeni nu a câștigat mai multe meciuri în turneele de mare șlem. Prin calificarea în sferturile de finală ale turneului de la Roland Garros 2024, Novak Djokovic a semnat cel de-al 370-lea succes în competițiile majore.

La 37 de ani, tenismenul din Serbia a stat 4 ore și 39 de minute pe teren și l-a învins pe numărul 27 mondial, argentinianul Francisco Cerundolo, scor 6-1, 5-7, 3-6, 7-5, 6-3.

Novak Djokovic just slipped at Roland Garros and isn’t happy that they haven’t swept the court.

“Great job from you guys. You know better than us. It’s not slippery at all. Not dangerous at all. Well done supervisor and everyone. Ground staff, well done.” pic.twitter.com/sG6cHgSdlf