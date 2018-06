"Nu, nu, nu! NU DIN NOU!" Dialogul genial cu Simona despre care nu s-a stiut nimic! Ce i-a spus o mare campioana

Seria ratarilor din finalele de Grand Slam s-a incheiat. Simona a trait la intensitate maxima emotiile meciului. Sloane a avut 1-0 la seturi si a inceput cu break setul 2.

Jurnalistul New York Times Christopher Clarey a postat pe twitter dialogul pe care l-a avut cu Simona dupa finala. Clarey a intrebat-o pe romanca daca a luat exemplul altor jucatoare care pierdusera mai multe finale inainte de a se impune, in sfarsit, intr-o competitie majora.

"Kim Clijsters mi-a zis ca a pierdut 4 finale inainte sa castige primul ei Grand Slam. Azi mi-aI-am zis: nu, nu, nu. NU DIN NOU!", s-a amuzat Simona, facand referire la situatia in care se afla dupa primele game-uri ale setului 2.



I asked Simona Halep if she took strength from those who had lost several Slam finals before winning their first like Kim Clijsters.

Her answer: "Kim told me actually she lost four finals before winning the first one, and today I was like 'No, No, No. Not again.'”