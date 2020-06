Novak Djokovic, SUSPECT de COVID-19! A intrat in contact direct cu un baschetbalist al clubului Partizan, depistat pozitiv

In contextul in care organizatorii US Open au anuntat ca turneul va avea loc potrivit calendarului initial, evitand apasatoarea optiune de a anula competitia, sezonul de tenis ar putea reintra din nou in stare de carantina, intrucat Novak Djokovic a avut saptamana trecuta contact direct cu Nikola Jankovic, baschetbalist al clubului Partizan, depistat acum pozitiv la noul coronavirus.