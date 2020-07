Novak Djokovic incalca din nou regulile de preventie! Cum a scapat de amenda in Spania

La o luna dupa ce a fost depistat pozitiv la noul coronavirus, Novak Djokovic continua sa nu adopte un comportament precaut in raport cu raspandirea virusului care cauzeaza boala COVID-19.

Vanat de paparazzi in Marbella, locul in care si-a petrecut intreaga perioada de autoizolare dinaintea desfasurarii Adria Tour, liderul ATP a fost surprins plimbandu-se fara masca, portul mastii fiind actualmente obligatoriu in Andaluzia. Exceptie de la aceasta regula fac doar copiii sub 6 ani, oamenii cu dizabilitati, cu dificultati respiratorii, cei care alearga sau sunt in mijlocul unei activitati sportive sau orice caz de forta majora.

Pentru masura de siguranta incalcata, Novak Djokovic ar fi trebuit sa fie amendat cu 100 de euro, dar autoritatile spaniole nu l-au pedepsit pe sarb conform regulilor stabilite in Costa del Sol.

Cu o avere estimata la $220 de milioane de catre Forbes, Novak Djokovic este proprietarul unui imobil grandios in Marbella, Spania. Casa este dotata, printre altele, cu piscina, sala de forta, teren de tenis cu nocturna si o sala de cinema.