"Niciodata n-am facut singura ceva, nici macar un exercitiu; fac ce mi se spune, dar ma plang si comentez" DECLARATIA atipica a Simonei 

Simona Halep surprinde oferind noi detalii cu privire la modul in care se pregateste in sala de forta.

Simona Halep nu intampina probleme atat cat priveste ambitia, dar si-a marturisit propriile limitari cand vine vorba despre auto-disciplina si perseverenta in sala de forta.

"Cand imi pun ceva in minte, pot sa o fac, dar trebuie sa am pe cineva alaturi. Niciodata n-am facut singura ceva, niciun exercitiu. Intotdeauna am ascultat si am facut tot ce mi s-a zis, dar tot timpul ma plang si comentez", a declarat Simona Halep in noul episod al documentarului pe care l-a filmat cu Banca Transilvania.

"De cand ma stiu, cand imi zice antrenorul ceva eu zic 'ah, iar trebuie sa fac asta? Dar de ce trebuie?' Cred ca e frustrarea asta ca nu imi place sa fac treaba la sala si tot timpul ma leg de ceva. Dar intotdeauna am facut ce mi s-a zis, niciodata n-am tras chiulul", a mai spus Simona.

Halep este noul loc 2 WTA incepand de astazi, 3 februarie, depasind-o pe Karolina Pliskova in ierarhia mondiala gratie celor cinci victorii legate in serie la Melbourne. Urmatorul turneu la care Simona Halep va participa va avea loc in Emiratele Arabe Unite intre 17-23 februarie.