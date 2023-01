Elevul lui Patrick Mouratoglou, Holger Rune (19 ani, 10 ATP) a acces în faza ultimilor 16 în ediția 2023 a Openului Australian. Pe tenismenul danez îl așteaptă un duel exploziv în optimile de finală, fază competițională în care se va duela cu rusul Andrey Rublev (25 de ani, 6 ATP).

În turul al treilea, Holger Rune a trecut de francezul Ugo Humbert, scor 6-4, 6-2, 7-6 (5), în doar 2 ore și 9 minute. Tânărul scandinav a trecut și peste o sperietură serioasă, în debutul setului secund, după o căzătură în care a suferit o luxație a gleznei.

În primele trei meciuri, Rune i-a învins în mininm de seturi pe Filip Krajinovic (54 ATP), Maxime Cressy (41 ATP) și Ugo Humbert (106 ATP).

Este doar a doua participare a carierei pentru Holger Rune în Openul Australian. La sfârșitul sezonului 2022, danezul a reușit câștigarea celui mai important titlu din palmares, Mastersul 1000 de la Paris-Bercy.

