Monica Niculescu (35 de ani) și Irina Bara (28 de ani) au cedat în ultimul act al competiției de dublu derulate în cadrul evenimentului WTA 125k de la Iași.

Cele două jucătoare din țara noastră au fost învinse, scor 6-4, 6-4, de slovenele Veronika Erjavec (23 de ani) și Dalila Jakupovic (32 de ani).

Este, din nefericire, al doilea eșec pe care Monica Niculescu și Irina Bara îl suferă în fața unei echipe din Slovenia, în acest an.

Niculescu și Bara au jucat de asemenea meciul decisiv al barajului cedat de România, la Koper, unde au fost întrecute de Kaja Juvan și Tamara Zidansek, 6-4, 2-6, 4-6.

