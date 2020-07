Melbourne intra in etapa a doua de carantina: locuitorii vor sta acasa in urmatoarele 6 saptamani

Orasul care gazduieste Australian Open in fiecare debut de an, Melbourne a intrat in a doua faza de carantina. Incepand cu data de 8 iulie, zona metropolitana Melbourne va intra in carantina timp de sase saptamani.

Locuitorilor din regiune nu le va fi permis sa isi paraseasca domiciliul, cu exceptia cazurilor in care se vor deplasa la munca, spital, cumparaturi ori pentru a face sport in aer liber.

Perioada de carantinare, care se va incheia in data de 19 august ar putea, in fapt, sa sporeasca sansele de desfasurare ale Australian Open 2021, programata pentru perioada 18-31 ianuarie.

Sofia Kenin si Novak Djokovic sunt campionii en-titre ai Openului Australian, dupa ce au trecut de Garbine Muguruza, respectiv Dominic Thiem in finalele editiei din anul in curs. Simona Halep a fost eliminata in semifinalele competitiei din 2020, cel mai bun rezultat al sau la Melbourne ramanand finala din 2018.