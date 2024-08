Mărturisirea emoționantă care poate da indicii despre viitorul Simonei Halep: "Mă sperie, mă gândesc în fiecare zi la asta"

Simona Halep a jucat primul meci oficial la Miami Open, unde a fost eliminată încă din primul tur, după 6-1, 4-6, 3-6 cu Paula Badosa.

Ulterior, românca s-a duelat McCartney Kessler la Paris pe zgură, dar a abandonat la 5-7, 2-3, din cauza problemelor medicale.

La sfârșitul lunii iulie, sportiva a transmis pe rețelele sociale că se chinuie încă din cauza accidentărilor. Simona Halep susține că are probleme la genunchi, iar revenirea sa pe teren va fi amânată.

Ce a spus Simona Halep despre revenirea în tenis

Într-un interviu acordat pentru We Are Tennis, Simona Halep a vorbit despre viitorul său, aducând în discuție incertitudinile și temerile pe care le are cu privire la posibilitatea de a mai revenit la un nivel ridicat, pe plan sportiv.

"I-am spus fratelui meu, acum câteva luni, că mă sperie viitorul. Niciodată nu am fost așa, pentru că în tenis te antrenezi astăzi pentru ziua de mâine. Întotdeauna cam știi ce ai de făcut.

Te aștepți la ce urmează să se întâmple. Dar după această experiență prin care am trecut, sunt puțin speriată. Pentru că viața este frumoasă, dar este și grea uneori. Niciodată nu știi la ce să te aștepți.

Vreau să mă întorc pe teren. Acesta este viitorul apropiat. Vreau să performez, să fiu destul de aproape de ceea ce am fost, dacă pot. Dacă nu mai pot, aș vrea copii. Acesta este viitorul pe care mi-l doresc: să am copii, să am o familie.

Mă gândesc în fiecare zi la asta și mă analizez ce pot face mai mult și cât de bună pot fi din nou. Sunt în dubiu acum, să fiu sinceră.

Nu mă pot antrena complet din cauza accidentării. Personalitatea mea este că dacă revin, vreau top 10. Pentru că așa gândesc și așa am fost întotdeauna.

Și de aceea poate am fost numărul 1, pentru că întotdeauna mi-am împins limitele în acea direcție. Dar acum întrebarea este: sunt capabilă din nou să fac asta? Am puterea interioară să fac asta?

Nu știu răspunsurile la aceste întrebări. Dar acesta este visul meu dacă revin complet la tenis", a povestit sportiva.