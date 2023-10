Românca a reușit o săptămână de vis la competiția găzduită de BT Arena din Cluj-Napoca, iar în semifinale a învins-o pe Rebeka Masarova, a patra favorită, cu 6-1, 6-4.

Gabriela Ruse (25 ani, 188 WTA), care a beneficiat de un wild card, s-a impus după o oră şi 21 de minute. Rebeka Masarova (24 ani, 67 WTA) a fost condusă în setul secund cu 5-2, dar a revenit şi a avut o minge de 5-5, însă în cele din urmă, românca a câştigat setul cu 6-4.

Pentru Gabriela Ruse aceasta este a treia finală WTA din carieră, după cele două consecutive din 2021, cu titlu câştigat la Hamburg şi înfrângere în ultimul act la Palermo.

În finală, Gabriela Ruse o va înfrunta pe germanca Tamara Korpatsch, care a dispus în prima semifinală de compatrioata Eva Lys cu 6-4, 6-3. Românca şi-a asigurat un cec de 20.226 de dolari şi 180 de puncte WTA.

Finala se joacă duminică, 22 octombrie, de la 17:30 și va fi transmisă în direct pe PRO ARENA și VOYO.

VIDEO | Reacția Gabrielei Ruse după calificarea în finală

"M-am simțit ca la un meci de Fed Cup, am simțit că a jucat România - Spania, publicul a fost extraordinar, mi-a dat așa o energie. Mai ales pe final, când am avut atât de multe emoții. Acolo s-a făcut diferența. Nu pot să vă descriu cum m-am simțit la sfârșit.

Nu-mi imaginam că o să ajung în finală, dar îmi imaginam o arenă plină de români. Nu am avut niciodată o finală acasă, îmi doresc tare mult să mă bucur de ceea ce se întâmplă mâine pe teren. Am pupat arena, Clujul, am pupat tot ce se putea pupa. Au fost atât de multe emoții pe teren, încât nu pot să vă descriu", a declarat Gabriela Ruse, în exclusivitate pentru PRO TV.



