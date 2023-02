Lucrează full-time, dar l-a bătut pe un fost număr 8 ATP: „A trebuit să ies mai devreme de la muncă, m-a lăsat șeful!”

Matija Pecotic (33 de ani) ocupă locul 784 în clasamentul ATP, dar este director al piețelor de capital pentru o companie care activează în domeniul imobiliar.

În 2014, jucătorul croat s-a dedicat în regim full-time carierei de tenismen, reușind să ajungă până pe locul 206, în ierarhia mondială.

And look at that: he won.

Pecotic d. Sock 4-6, 6-2, 6-2.pic.twitter.com/CmZIGEiSD1