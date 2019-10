Kim Clijsters tinteste sus! A revenit in circuit la 36 de ani si a batut palma cu un SUPER ANTRENOR! Tehnicianul a pregatit-o pe Serena Williams

Kim Clijsters a anuntat cine va fi antrenorul sau odata cu a treia revenire in circuitul WTA.

Jucatoarea belgianca in varsta de 36 de ani a luat decizia de a se alatura circuitului WTA pentru sezonul 2020, dupa 12 ani de inactivitate la nivel profesionist.

Kim Clijsters va fi antrenata de fostul antrenor al Serenei Williams

Sascha Bajin va fi numele antrenorului lui Kim Clijsters incepand cu luna ianuarie a anului 2020, conform jurnalistilor spanioli de la Punto de Break. Bajin a intrerupt asadar colaborarea cu frantuzoaica Kristina Mladenovic, alaturi de care a avut rezultate impresionante, la fel ca si cu Serena Williams, Victoria Azarenka, Sloane Stephens ori Caroline Wozniacki, celelalte jucatoare pregatite in trecut de tehnicianul german.

„Sunt foarte dezamagita de decizia lui Sascha de a nu continua colaborarea noastra anul viitor. Mi-a placut munca depusa, am avut niste rezultate bune si chiar simteam ca jocul meu este in crestere din nou. Cred ca am mai fi avut multe de atins impreuna, dar nu ii pot schimba opinia si decizia. Eu sunt mandra de sezonul meu, de progresul inregistrat. Voi continua sa muncesc din greu ca sa fiu mai buna in 2020,” a scris Mladenovic pe Instagram.