Campioană la Australian Open, dar finalistă la Indian Wells și Stuttgart, Aryna Sabalenka (24 de ani, 2 WTA) a cunoscut atât gustul victoriei supreme, cât și al înfrângerii dureroase, în prima parte a stagiunii 2023.

Sportiva bielorusă a făcut gluma sezonului la Stuttgat, după încheierea finalei pierdute scor 6-3, 6-4, în fața numărului 1 WTA, Iga Swiatek.

La ceremonia de premiere, numărul 2 mondial s-a prefăcut că lovește bolidul Porsche, câștigat de rivala sa, cu trofeul de învinsă în finală, dar le-a transmis organizatorilor și o pretenție hazlie, în discursul său.

„Putem să facem următoarea înțelegere: dacă mai ajung o dată în final, îmi dați și mie o mașină extra?”, i-a întrebat Sabalenka pe oficialii turneului german, amuzându-se de propriul eșec.

Aryna Sabalenka after losing Stuttgart Final to Iga Swiatek:

