Carlos Alcaraz a suferit, la US Open 2024, una dintre cele mai neașteptate înfrângeri ale carierei sale.

Campion US Open în urmă cu doi ani, tenismenul din Murcia a fost învins, în turul secund al competiției de mare șlem de la New York din acest an.

Alcaraz pierde teren în clasamentul ATP

Dacă Medvedev ar câștiga US Open 2024, după o finală cu Djokovic, Alcaraz ar cădea pe locul 5 ATP.



Număr 74 ATP, olandezul Botic Van De Zandschulp l-a eliminat pe al treilea jucător al Planetei în minimum de seturi, scor 6-1, 7-5, 6-4.

În urma acestui eșec, Carlos Alcaraz - care avea de apărat 800 de puncte ATP, fiind semifinalist în ediția anterioară a Openului American -, pierde 670 de puncte și riscă să fie întrecut atât de Novak Djokovic, cât și de Daniil Medvedev, în ierarhia mondială.

Jannik Sinner, favorit clar la terminarea anului 2024 pe locul întâi ATP

În plus, dacă Jannik Sinner va ieși campion la New York, va pune între el și Alcaraz o distanță de 4490 de puncte, suficient de liniștitoare pentru a-și putea programa o superioritate ierarhică și în sezonul 2025.

În prezent, conform configurației clasamentului ATP LIVE, Sinner are un avantaj de 2590 de puncte în fața rivalului Alcaraz.