Novak Djokovic (36 de ani, 2 ATP) nu ratează momentele importante, din punct de vedere psihologic, atunci când vine vorba de a le capitaliza în favoarea sa.

Tenismenul din Serbia l-a învins pe tânărul Ben Shelton (20 de ani, 47 ATP), scor 6-3, 6-2, 7-6 (4), după 2 ore și 41 de minute de joc, în semifinalele US Open 2023.

La finalul partidei, „Nole” a imitat celebrarea făcută de Shelton în meciul câștigat de american în faza sferturilor de finală.

Fostul și viitorul număr unu mondial a mimat respingerea unui apel primit, gestul fiind interpretat de Nick Kyrgios pe internet: „Rece ca gheața,” a scris australianul, catalogându-i bucuria.

