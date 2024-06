Novak Djokovic a adunat peste nouă ore de joc în ultimele două partide câștigate pe zgura de la Roland Garros, în detrimentul adversarilor Lorenzo Musetti, respectiv Francisco Cerundolo.

Problemele acuzate la genunchi l-au împiedicat pe „Nole” să joace cel mai bun tenis al său până în finalul setului patru al optimii de finală câștigate în cinci seturi împotriva argentinianului Cerundolo, scor 6-1, 5-7, 3-6, 7-5, 6-3.

Djokovic provides the Shot of the Day ????#RolandGarros pic.twitter.com/K3Ct38W9wn