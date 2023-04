Eugenie Bouchard s-a întors în WTA. Ce a făcut la primul turneu în care a intrat în 2023

Nu 34, ci 35 de locuri va urca Eugenie Bouchard (29 de ani, 327 WTA) în clasamentul WTA, începând de luni, 10 aprilie, datorită participării cu succes moderat semnate în turneul WTA 250 de la Bogota, dotat cu premii totale în valoare de $259,303.

Sportiva canadiană a primit wildcard din partea organizatorilor întrecerii din Columbia pentru a bifa prima apariție pe un tabloul principal în anul 2023, în circuitul WTA.

????????Genie Bouchard has her first main draw match win of 2023!

She defeats ???????? Ylena In-Albon 6-3, 6-2 from the Copa Colsantinas in Bogotá!

She’ll compete in the round of 16 on Wednesday

pic.twitter.com/IuB9H4bD3j