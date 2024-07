Emma Răducanu și-a demonstrat abilitatea de a aplana conflicte și de a gestiona cu eleganță subiecte controversate

După ce s-a retras din turneul de dublu mixt de la Wimbledon, refuzându-i lui Andy Murray un nou meci pe iarba londoneză și prioritizându-și participarea în proba individuală, Emma Răducanu a fost criticată de Judy Murray, mama tenismenului scoțian, printr-o remarcă sarcastică, Judy scriind că e „surprinzător” că Emma s-a retras, neacordându-i fiului său privilegiul unui al doilea meci jucat la Wimbledon 2024.

Emma Raducanu "I'm sure she didn't mean it"

Nicely handled https://t.co/VOs5QTec5M