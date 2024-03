Emil Boc, mesaj înduioșător după ce TAS a dat verdictul în cazul de dopaj al Simonei Halep

Într-o veste de mare impact pentru lumea tenisului, Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a redus suspendarea Simonei Halep de la patru ani la doar nouă luni. O decizie așteptată cu sufletul la gură, care deschide calea revenirii jucătoarei din Constanța pe terenul de tenis.

Depistată cu Roxadustat la US Open 2022, Halep a traversat o perioadă dificilă, dar veștile de astăzi au adus un zâmbet pe chipul ei și al susținătorilor de pretutinderi.

Edilul din Cluj, Emil Boc, și-a exprimat bucuria pe contul său oficial de Facebook.

"Lumina întotdeauna învinge Întunericul! Ne bucurăm atât de mult pentru Simona Halep! Simona Halep revine pe teren! Te așteptăm la Cluj, în iunie, la Sports Festival! Am crezut și credem întotdeauna în Simona Halep! Forța Halep!", a scris Emil Boc pe rețelele sociale.

Această reducere a suspendării reprezintă un pas important către revenirea uneia dintre cele mai iubite jucătoare de tenis înapoi în joc. Cu sprijinul comunității și cu determinarea sa caracteristică, Simona Halep își pregătește drumul pentru a face din nou spectacol pe în lumea tenisului mondial.

