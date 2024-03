Arina Sabalenka, ocupanta locului doi în clasamentul mondial, a învins-o pe britanica cu origini românești, Emma Răducanu, cu scorul de 6-3, 7-5 în runda a treia a turneului WTA 1.000 de la Indian Wells, turneu dotat cu premii totale de 9.258.080 de dolari.

Cu toate că Răducanu a jucat curajos și a contracarat în multe momente loviturile înșelătoare ale bielorusei, britanica nu a putut ține ritmul până la final. Jucătoarea în vârstă de 21 de ani a opus rezistență împotriva campioanei de la Australian Open, mai ales în al doilea set, având șanse de set la scorul de 5-4.

Ajunsă pe tabloul principal datorită unui wildcard, Răducanu s-a calificat în turul al treilea după abandonul Dayanei Yastremska.

Emma Răducanu a avut șanse multiple de break, dar a reușit să capitalizeze doar una dintre cele zece oportunități. Sabalenka, cu opt ași, a reușit să închidă partida cu un avantaj decisiv.

Sponsorul jucătoarelor, Nike, le-a impus acestora să poarte echipamente roz pentru această întâlnire. Aceasta întamplare a fost poreclită pe rețelele sociale ca "Barbie World Duel"

Emma Raducanu & Aryna Sabalenka both in pink for their match at Indian Wells.

Alte surprize în turneu au fost eliminările jucătoarelor precum Naomi Osaka, Elina Svitolina și Sloane Stephens, care au fost întrecute de Elise Mertens, Emma Navarro și Daria Kasatkina, respectiv.

