Două concluzii și un singur motiv de îngrijorare, după meciul Simonei Halep cu Paula Badosa, la revenirea în tenis

Fără meci oficial de 569 de zile, Simona Halep a practicat un tenis mulțumitor împotriva Paulei Badosa, în turul întâi al competiției de calibru WTA 1000 din Miami, SUA.

În startul partidei, Halep a obținut trei break-uri pe serviciul Badosei, reușite prin care a conturat un set apropiat nesperat de ușor, scor 6-1.

Visul frumos s-a terminat în setul secund, când inconstanța a devenit tot mai pregnantă în serviciul Simonei Halep. Cele zece duble greșeli comise de-a lungul confruntării stau mărturie a progresului pe care Halep îl are de făcut la servă, în perioada următoare.

Afară de acest aspect al jocului, din cauza căruia Simona Halep a suferit și în setul decisiv, dubla campioană de Grand Slam din țara noastră și-a relevat fără sfială pofta de joc, dar și dorința de afirmare.

Pumnul strâns și ridicat după finalul manșei întâi, dar și zâmbetele largi, afișate la începutul meciului, la finalul partidei pierdute, și chiar și în timpul time-out-ului medical din finalul setului doi, când a acuzat dureri la umărul drept, dovedesc că Simona Halep este prezentă cu toată ființa, la revenirea în lumea tenisului.

Simona Halep flashes a smile in her first match back on tour.

Can’t describe how much I missed seeing this lady on a tennis court. ❤️

pic.twitter.com/Ryocu1Fcpt