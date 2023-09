Novak Djokovic (36 de ani) a declarat că va face tot posibilul pentru a nu se lăsa copleșit de ocazia celei de-a zecea finale pe care o va juca la Flushing Meadows.

Tenismenul sârb și-a amintit de ultimul act pierdut în urmă cu doi ani, în fața aceluiași adversar pe care îl va înfrunta duminică, 10 septembrie, Daniil Medvedev (27 de ani).

Novak Djokovic: „Nu mă gândesc la niciun record. Fiecare finală pe care o joc, la vârsta mea, poate fi ultima.”

În 2021, Djokovic aborda ultimul act competițional de la New York din postura de favorit și candidat la marele șlem calendaristic.

Visul i-a fost năruit însă de tenismenul rus, care s-a impus în minimum de seturi, grație unei prestații incredibile la serviciu, scor 6-4, 6-4, 6-4.

Djokovic are șansa de a câștiga al 24-lea titlu de mare șlem al carierei

Rafael Nadal are în palmares 22, iar Roger Federer, 20.

„Nu mă gândesc la niciun record, dar sunt conștient că fiecare finală pe care o joc, la vârsta mea, ar putea fi ultima și că trebuie să profit la maximum de aceasta, pentru că este ca un dar în cariera mea.

Știu că am o oportunitate istorică în față, dar nu-mi permit să mă gândesc prea mult la asta, deoarece știu ce se poate întâmpla dacă o fac, așa cum am văzut acum câțiva ani, când puteam să câștig cele patru turnee de Grand Slam în același an.

M-am simțit copleșit și nu vreau să se întâmple din nou, așa că mă voi concentra să mă pregătesc cât mai bine pentru finală,” a declarat Novak Djokovic, în ultima conferință de presă susținută înaintea finalei US Open 2023, notează Punto de break.

Finala US Open 2023, Novak Djokovic - Daniil Medvedev se joacă duminică, 10 septembrie, de la ora 23:00.