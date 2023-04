Novak Djokovic (35 de ani, 1 ATP) a acuzat probleme la nivelul cotului drept, în ultimele sesiuni de pregătire fizică efectuate înaintea debutului său în turneul ATP 250 de la Banja Luka, Bosnia și Herțegovina.

Operat la cot, în 2018, și acuzând aceste dureri inclusiv în ediția 2023 a Openului Australian, tenismenul sârb se arată într-o dispoziție nemulțumitoare, în al doilea turneu de zgură pe care îl dispută în actuala stagiune.

This is what happened last sunday in Monte Carlo when Novak Djokovic was practicing with Matteo Berretini #tennis #practice #abacapressagency #novakdjokovic pic.twitter.com/OhEtrEppuR