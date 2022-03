CTP a comentat anunțul retragerii liderului WTA, Ashleigh Barty, din tenis: „Este un moment istoric! Marii jucători nu au avut această tărie” 

Anunțul făcut de liderul WTA a venit ca un șoc în lumea tenisului, luând prin surprindere pe toată lumea. Barty a luat decizia neașteptată motivând că vrea să se bucure de viață și să își urmărească alte visuri pe care le are.

Cum a comentat Cristian Tudor Popescu decizia luată de Barty



Cristian Tudor Popescu a vorbt despre decizia luată de jucătoarea australiană, numind momentul ca fiind 'istoric în tenisul din toate timpurile'. Jurnalistul a făcut o paralelă între situația lui Barty și cea a lui Bjorn Borg, retras și el la 26 de ani din tenis.

„Este un moment istoric în tenisul din toate timpurile! M-am gândit și nu găsesc decât un singur exemplu asemănător ca moment, nu ca motivație. Cel al lui Bjorn Borg. El s-a retras la 26 de ani, fiind, la fel ca Barty, în culmea gloriei.

La Borg a fost vorba de o epuizare nervoasă, dusă dincolo de limitele suportabilului. Borg nu a putut să facă față tensiunii pe care trebuia s-o îndure în fiecare zi a vieții lui, de la o vârstă fragedă. Până la acel moment, câștigase 11 titluri de Grand Slam, avea niște cifre care nu au fost depășite nici astăzi.

Era cel mai bun și s-a retras pentru că a cedat, pentru că fost înfrânt de propriul lui psihic. După aceea, viața lui a fost destul de convulsivă. A trecut la alcool și droguri și a avut tot felul de relații, mai mult sau mai puțin pasagere. Parcă a vrut să recupereze anii petrecuți în acest regim extrem de dur, uneori inuman, pe care-l presupune sportul de maximă performanță.

Este ceea ce nu vrea să facă Ashleigh Barty în acest moment. Ea refuză acest model, care a dominat tenisul încă de la inventarea lui. Repet, nu-mi amintesc un mare jucător sau o mare jucătoare care să aibă o astfel de atitudine. E foarte umană.

Până la Barty asta a fost filozofia în tenisul masculin și cel feminin. Îți dedicai viața activă acestui efort, uneori inuman. Stai departe de familie luni întregi, ești plecat de lângă familie și prieteni, stai ore întregi să te antrenezi și renunți la multe.

Mare lucru nu faci câtă vreme ești o mare jucătoare sau un mare jucător. Nu ai timp să citești, să vezi niște spectacole. Ai prea puțin timp să trăiești alte experiențe cu alți oameni. Altfel nu se poate să câștigi Wimbledon, Roland Garros sau Australian Open. Trebuie să duci această viață inumană!

Barty vine cu acest model surprinzător, dar cât se poate de uman și acceptabil. Aproape că am putea spune că 'Nu ne-am gândit că se poate și așa'”, a declarat Cristian Tudor Popescu pentru GSP.

CTP, despre motivele din spatele retragerii lui Barty



Totodată, gazetarul a dezvăluit că vede decizia lui Barty ca fiind una pozitivă, care poate da naștere unui 'trend' diferit în gândirea sportivilor de performanță. Cristian Tudor Popescu a punctat cât de important este ca sportivii, în special tenismenii, să se poată retrage în propriile condiții, nu în momentele în care simt că nu mai pot continua din punct de vedere fizic.

„Ea spune 'Da, am realizat tot ceea ce mi-am propus, am câștigat 3 mari turnee de Grand Slam, pe hard, zgură și iarbă, am câștigat și alte turnee, am 25 de ani și nu vreau să mai duc viața în care tenisul îmi ia tot. Vreau să trăiesc și pentru altceva pe acestă lume'.

O cred când spune că s-a lăsat definitiv. Nu cred că se va întoarce peste câțiva ani. Barty nu vrea s-o părăsească tenisul pe ea. Preferă să se despartă prietenă de tenis. Până acum, toți marii jucători au lăsat tenisul să-i părăsească. Nu au avut această tărie, această dorință sinceră.

Mă mai gândesc la ceva. Barty are origini aborigene, iar mentorul ei a fost Evonne Goolagong Cawley, marea jucătoare australiană, cu origini aborigene. Aborigenii păstrează o filozofie proprie de raportare la scopul vieții. Mă gândesc că s-ar putea ca asta să aibă o influență asupra deciziei lui Barty.

În fond, ce refuză Barty? Refuză principiul consumului. Un sens fundamental al vieții e să consumi cât mai mult. Iar asta presupune consumul omului, să arzi până la capăt. Barty nu vrea să se consume până la capăt în tenis. Consideră că viața înseamnă mai mult decât tenisul. Ceea ce propune Barty e dincolo de tenis. E un alt mod de a fi, de a trăi în societatea noastră. E un alt model uman.

Este posibil ca acest început extraordinar, ieșit din comun, de a gândi tenisul să dea de gândit altora. Sunt mulți tineri care o admiră și este posibil ca ea să producă o schimbare în modul de a aborda performanță. Mi s-ar părea ceva excepțional să se gândească 'Nu trebuie să joc până când mă lasă tenisul'”, a adăugat jurnalistul.