"Coniacul m-a ajutat sa trec cu bine peste asta!" | Darren Cahill dezvaluie ce ii place cel mai mult in Romania si o lauda pe Simona: "Nimeni altcineva nu isi iubeste tara mai mult decat ea!"

Darren Cahill a fost primit ca la carte de familia Halep, care i-a oferit antenorului australian un coniac pentru a trece mai usor peste jet lag. Intr-un interviu oferit ProSport, tehnicianul de la Antipozi s-a declarat incantat de revenirea in Romania.

"Imi este intotdeauna dor de Romania. Este un loc extraordinar. Am petrecut mult timp aici, cu Simona, la antrenamente, in ultimii ani si imi place sa revin aici. Chiar si coniacul e bun, tatal Simonei mi-a oferit ieri aceasta bautura, m-a ajutat sa trec cu bine de aceasta zi," a dezvaluit Darren Cahill pentru ProSport.

Intrebat daca va face deplasarea la Tokyo alaturi de Simona Halep, pentru a-i fi alaturi in timpul Olimpiadei din aceasta vara, australianul a raspuns: "Sper. Depinde de program, dar in acest moment, acesta este planul, sa merg cu ea la Jocurile Olimpice," a adaugat Cahill.

Welcome back to the best country in the world, @darren_cahill ????????

First day back after 2 weeks of rehab and back on the clay. Today was a good day ???? pic.twitter.com/sCfJ896g7G