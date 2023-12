Chris Evert, marea susținătoare a Simonei Halep, a făcut un anunț despre starea sa de sănătate

Chris Evert, legendă a tenisului, câştigătoare a 18 titluri de Grand Slam la simplu, a anunţat, vineri, că se confruntă cu o recidivă a cancerului ovarian.

"Deşi este un diagnostic pe care nu am vrut niciodată să îl aud, mă simt încă o dată norocoasă că a fost depistat la timp", a spus ea.

"Pe baza unei tomografii cu emisie de pozitroni, săptămâna trecută am fost supusă unei alte operaţii robotice", a continuat Evert (68 de ani). "Medicii au găsit celule canceroase în aceeaşi zonă pelviană. Toate celulele au fost îndepărtate şi am început un nou ciclu de chimioterapie."

Evert dezvăluise în ianuarie 2022 că a fost diagnosticată cu cancer ovarian. Sora ei mai mică, Jeanne Evert Dubin, a murit din cauza aceleiaşi boli în februarie 2020, la vârsta de 62 de ani.

Fosta jucătoare a declarat că, în urma revenirii bolii, se retrage din activitatea sa de comentatoare pentru ESPN şi nu va putea să se alăture colegilor săi la Melbourne pentru Australian Open, luna viitoare. Însă Chris Evert a declarat că va fi "pregătită pentru restul turneelor de Grand Slam din acest sezon".

După ce a descoperit printr-un test genetic că prezintă risc de cancer, ea a insistat că depistarea precoce este esenţială: "Îi încurajez pe toţi să îşi cunoască istoricul familial şi să aibă grijă de ei înşişi. Depistarea timpurie salvează vieţi. În acest sezon festiv, fiţi recunoscători că sunteţi sănătoşi".

A message from @ChrissieEvert

Evert will not be part of ESPN's 2024 @AustralianOpen coverage pic.twitter.com/LKGmKDBNGU