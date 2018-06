Cel mai DULCE titlu pe care il poate castiga Simona! Ce o asteapta la Bucuresti

Victoria de la Roland Garros va fi cea mai dulce a carierei pentru Halep! Desertul ca la Paris si cafeaua speciala o asteapta la Bucuresti, daca ia trofeul!

TOATA ROMANIA ALATURI DE SIMONA! FINALA ROLAND GARROS este de la ora 15.00 in direct la PRO TV

Desertul cunoscut si ca tortul lui Napoleon e gata in zece ore. Halep a alergat noua ore la Roland Garros ca sa ajunga in finala!



Chef Samuel e un francez stabilit in Romania care nu scapa niciun meci al Simonei. Ii va face galerie si sambata de la ora 15, la PRO TV.



Langa tort, pe Halep o asteapta si o cafea cu chipul ei!