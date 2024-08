Gabriela Ruse a legat cinci succese la Flushing Meadows, în ediția 2024 a Openului American.

După ce a trecut cu brio de turneul preliminar, sportiva din București le-a eliminat pe Julia Grabher și Barbora Krejcikova, în minimum de seturi, în primele două runde ale tabloului principal.

Ion Țiriac: „Noi am avut noroc cu această generație de fete.”

Eliminarea câștigătoarei turneului de la Wimbledon i-a adus Gabrielei Ruse cel mai lung parcurs avut vreodată într-un turneu de mare șlem.

Țiriac o vrea pe Ruse campioană la New York: „Să mai treacă cinci tururi!”

Comentând performanța Gabrielei Ruse la US Open, Ion Țiriac a declarat următoarele: „Tenisul e un pic diferit. E imposibil să te gândești că acum Gabriela Ruse ajunge în finala US Open, iar următoarea săptămână fuge să ajungă la Wimbledon. Tenisul e un sport care se joacă 53 de săptămâni per an. Și în fiecare săptămână fugi dintr-un loc într-altul.

Noi am avut noroc cu această generație de fete. Ne face mare plăcere să o vedem pe Gabriela Ruse învingând o câștigătoare de Wimbledon. Dar îmi doresc să mai treacă încă cinci tururi,” a declarat Ion Țiriac, lăsând de înțeles că și-ar dori să o vadă pe Ruse campioană la New York.

Prin aceste victorii, Ruse și-a asigurat revenirea în top 100 WTA, după încheierea turneului major de la New York.