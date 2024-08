Carlos Alcaraz, campion la US Open în 2022 și câștigător a două turnee de Grand Slam în acest an, la Roland Garros și Wimbledon, a pierdut total surpinzător în ultimul meci al sesiunii de seară, pe Arthur Ashe Stadium. Botic van de Zandschulp s-a impus în trei seturi, 6-1, 7-5, 6-4, după două ore și 22 de minute.

Carlos Alcaraz, eliminat în trei seturi la US Open de Botic van de Zandschulp

După un prim set pierdut clar, Alcaraz părea că se redresează în actul secund. Fostul lider mondial a condus cu 5-4, însă Botic van de Zandschulp a câștigate trei game-uri consecutive într-o manieră clară și a făcut 2-0 la seturi.

Van de Zandschulp, primul olandez care reușește să elimine un jucător din top 3 la US Open în ultimii 33 de ani, și-a adjudecat și ultimul set. A rupt echilibrul cu un break la 4-4 și a gestionat bine finalul jocului.

1.01 era cota oferită de bookmakeri pentru un triumf al lui Carlos Alcaraz. Victoria lui Botic Van De Zandschulp avea o cotă uriașă, cuprinsă între 17 și 18.

Van De Zandschulp, care nu a pierdut până acum niciun set la US Open 2024, după ce în prima rundă l-a învins pe Denis Shapovalov (6-4, 7-5, 6-4), va juca în turul al treilea împotriva britanicului Jack Draper (25 ATP, 22 de ani).

Botic van de Zandschulp just knocked Carlos Alcaraz out of the US Open! pic.twitter.com/QK3ZrkoPgx — US Open Tennis (@usopen) August 30, 2024

Reacția lui Carlos Alcaraz după eliminarea de la US Open 2024: "Adversarul a avut un tenis foarte bun / Am avut un program foarte încărcat"

La conferința de presă de după meci, Carlos Alcaraz s-a arătat foarte surprins de nivelul arătat de Botic van de Zandschulp, iar spaniolul a vorbit despre programul foarte încărcat pe care l-a avut în ultima perioadă.

"În primul rând, el a jucat bine. A avut un tenis foarte bun. M-aș fi așteptat să îmi ofere multe puncte ușoare, însă nu a comis multe greșeli. A fost o situație puțin confuză, nu am știut cum să o gestionez. Nu am putut nici să îmi ridic nivelul, am fost la același nivel pe tot parcursul jocului. Nu m-am simțit bine în momentul în care loveam mingile și am comis multe greșeli. Când am vrut să revin era deja prea târziu.

Programul din tenis este foarte încărcat. Am avut multe meciuri în ultima perioadă. Au fost Roland Garros, Wimbledon și Jocurile Olimpice. După Jocurile Olimpice am luat o mică pauză, am crezut că e suficient, însă probabil nu a fost așa. Am sosit aici cu mai puțină energie decât mă așteptam să am. Nu vreau însă ca asta să fie o scuză, dar calendarul e foarte încărcat. Sunt genul de jucător care are nevoie de mai multe zile de odihnă înainte de turneele mari. Trebuie să învăț din această experiență", a spus Carlos Alcaraz.