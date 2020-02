CAZ SCANDALOS IN WTA: au mutat turneul intr-un alt oras, dar nu au rezervat sala, iar turneul se va anula! Totul s-a intamplat in Ungaria

Caz neverosimil in circuitul WTA, unde turneul WTA International de la Budapesta, mutat in 2020 la Debrecen pentru perioada 17-23 februarie a fost anulat pe motiv ca sala a fost rezervata pentru un alt eveniment sportiv.

Oficialii WTA s-au declarat neplacut surprinsi de incapacitatea organizatorilor din Debrecen de a rezerva din timp sala unde ar fi trebuit sa se desfasoare competitia "Hungarian Ladies Open". "Am intampinat dificultati neasteptate in privinta locatiei turneului. Apoi am aflat ca in arena in care trebuia sa aiba loc turneul va avea loc un alt eveniment", au scris reprezentantii WTA intr-un comunicat de presa.



Printre jucatoarele afectate de aceasta intamplare sunt Ana Bogdan, Alize Cornet, Iga Swiatek, Daria Kasatkina, Kirsten Flipkens si Elena Rybakina.

"Deci turneul care ar trebui sa aiba loc ori la Budapesta, ori la Debrecen ar putea fi anulat cu doua saptamani inainte de start. Si eu ce ar trebui sa fac cu biletele de avion? La care competitie sa ma duc? Este scandalos!", a scris Ysaline Bonaventure, numar 115 WTA.

Ca solutie la aceasta problema care nu aduce onoare tenisului, capii WTA au hotarat sa creasca numarul participantelor la turneul Dubai Duty Free de la 32 la 48. Printre cele 48 de participante se vor regasi Bianca Andreescu si Simona Halep.

WTA primeste asadar o noua veste neplacuta din partea est-europeana, acest turneu WTA fiind in trecut cel care era organizat la Bucuresti, dar a sfarsit prin a fi mutat la Budapesta din cauza lipsei de infrastructura.

I've also heard that players were allowed to enter the Budapest/Debrecen tournament without a WTA factsheet being prepared and available for the tournament logistics (hotel info, etc), which is not supposed to happen.

This tournament is less than a month away!