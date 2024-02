Când primește Simona Halep verdictul de la TAS + cele două scenarii ale americanilor

Halep a fost suspendată patru ani din tenisul profesionist, iar revenirea sa pe teren ar putea fi posibilă abia în octombrie 2026. Românca a contestat decizia la TAS și așteptă verdictul.

Când primește Simona Halep verdictul de la TAS

Jurnaliștii americani de la Tennis World USA susțin că TAS ar urma să dea un verdict în cazul Simonei Halep fie la finalul lunii martie, fie la începutul lunii aprilie.

"Simona Halep și-ar dori să concureze la Jocurile Olimpice de la Paris, din acest an, dar totul va depinde de sentința de la TAS. Potrivit informațiilor venite în ultimele minute de la unii insideri, sentința finală ar urma să ajungă între finalul lunii martie și începutul lunii aprilie", a scris Tennis World USA.

Jocurile Olimpice de la Paris sunt programate în perioada 26 iulie - 11 august

În același timp, americanii văd posibile doar două variante pentru Halep - fie TAS va menține suspendarea, fie o va reduce, o achitare fiind greu de crezut.

"Potrivit acelorași surse, se pare că TAS fie va confirma suspendarea, fie va reduce pedeapsa. Chiar și dacă i s-ar reduce pedeapsa, Simona nu va putea juca la Jocurile Olimpice de la Paris.

E vreo șansă ca TAS să o găsească nevinovată pe Simona? Există și această posibilitate, dar are șanse foarte mici. Este foarte posibil să fi fost victima contaminării, însă acest lucru trebuie să fie demonstrat. În plus, mai este și problema pașaportului biologic. Halep are parte de cel mai greu meci al carierei. Chiar dacă nu a fost implicată, îi va fi foarte dificil să demonstreze adevărul", au mai scris americanii.

ITIA ar fi cerut la TAS mărirea suspendării Simonei Halep de la 4 la 6 ani

Suspendată pentru patru ani din tenisul profesionist, până în octombrie 2026, Simona Halep nu a acceptat verdictul ITIA și l-a contestat în fața instanței supreme în lumea sportului.

Doar că oficialii ITIA ar fi marșat din nou pe argumentele prezentate în raportul de 126 de pagini, publicat în toamna anului 2023, și nu se abat de la propriul verdict, acela că Simona Halep s-ar fi dopat intenționat.

Potrivit informațiilor PRO TV, Agenția Internațională a Integrității în Tenis a cerut completului de judecată de la TAS mărirea suspendării de la patru la șase ani.